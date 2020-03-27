2020-03-27T18:16:56+03:00
Происшествия

На новгородского тренера в полицию поступило заявление о жестоком обращении с воспитанником на турнире в Пскове

Олег Томилин
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В полицию Великого Новгорода поступило заявление от Александра Николаева о жестоком обращении с его 11-летним сыном Иваном со стороны его тренера по дзюдо Игоря Яросвета. При этом сам инцидент, описанный в заявлении, произошел 1 марта в Пскове на турнире памяти десантников 6 роты, сообщает издание Vnovgorode.ru.

Со слова мальчика, в Пскове в схватке за 3 место он проиграл своему сопернику, после чего тренер отвел его в отдельное помещение, стал трясти за кимоно и называть «мешком», после чего сильно схватил за спину. В результате у Ивана Николаева на спине осталась гематома. Отец юного дзюдоиста, узнав об этом, позвонил тренеру, но тот, по его словам, внятного ответа о случившемся не дал.

Тогда отец мальчика отвез сына на судебно-медицинскую экспертизу, и врачи диагностировали у него кровоподтёки и ссадину в области левой лопатки.

«Если бы тренер извинился, я бы не стал никуда обращаться, – заявил журналистам Александр Николаев. – Мне потом говорили, якобы он мне всё-таки звонил, но не дозвонился. Я думаю, нашёл бы возможность связаться».

В результате он подал заявление в Следственный комитет. Поскольку инцидент произошел в Пскове, заявление было перенаправлено в органы правопорядка по месту совершения противоправных действий, однако опрашивать участников инцидента, вероятно, будут все же новгородские правоохранители.

При этом отец мальчика сообщил, что, насколько ему известно, тренер объясняет, что кровоподтеки могли появиться у Ивана во время схватки на татами, когда он упал на кулак соперника.

В свою очередь сам тренер Игорь Яросвет в телефонном разговоре с журналистами заявил, что по поводу случившегося проводится проверка, а от других комментариев отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На новгородского тренера в полицию поступило заявление о жестоком обращении с воспитанником на турнире в Пскове
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