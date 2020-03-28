2020-03-28T13:50:15+03:00
Происшествия

Кладмену из Великих Лук предъявили обвинение в 6 особо тяжких преступлениях

Олег Томилин
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Великолучанин 1981 года рождения может на 20 лет лишиться свободы из-за совершения 6 особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Об «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Следственная часть следственного управления регионального уже направила уголовное дело в отношении великолучанина в суд. В ходе следствия было установлено, что в 2019 году в Великих Луках обвиняемый, переписываясь в интернете с неустановленным лицом, вступил с ним в преступный сговор для незаконного сбыта наркотиков. В обязанности обвиняемого входило получение расфасованных наркотических средств, о которых его информировали в интернете, помещение их в выбранные для закладок места, передача информации о местонахождении закладок с наркотиками для их последующей реализации потребителям.

В период с 21 по 25 ноября 2019 года обвиняемый получил от неустановленного дилера для последующего сбыта свертки с гашишем. Он извлек наркотики из указанного ему места и затем поместил на территории Великих Лук закладку с гашишем. Она была обнаружена и изъята сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки.

В ходе расследования установлены и другие подобные эпизоды, связанные с противоправной деятельностью обвиняемого в сфере незаконного оборота наркотиков. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.228.1; п. «а» ч.3 ст.228.1; п. «а» ч.3 ст.228.1; п. «а» ч.3 ст.228.1; п. «а» ч.3 ст.228.1; ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

После рассмотрения уголовного дела свой вердикт вынесет теперь суд. За совершение данных преступлений законодательством предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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