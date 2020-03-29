Из-за карантина прием заявок на региональный конкурс проектов ТОС продлили до 12 апреля

29 Март 2020 2020-03-29T13:45:37+03:00

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Ввиду принятых на территории Псковской области ограничительных мер для профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19, прием заявок на региональный конкурс проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями (ТОС), продлен до 12 апреля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в управлении по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что документы администрациями муниципальных образований от представителей ТОС будут приниматься до 27 марта. Заявки на участие в конкурсе от муниципалитетов — до 31 марта.

В конкурсе могут принимать участие ТОСы, расположенные на межселенной территории, на территориях городских округов, городских и сельских поселений Псковской области.

Сумма субсидии из регионального бюджета на реализацию проектов-победителей в 2020-м году по сравнению с прошлым годом будет увеличена втрое и составит 10 млн рублей.

Напомним, победителями первого конкурса проектов местных инициатив среди ТОС стали 25 проектов территориальных общественных самоуправлений.

Всю интересующую информацию по вопросам участия в конкурсе проектов можно узнать по телефонам: 8 (8112) 29-98-00, 29-98-01.

ИСТОЧНИК KP.RU