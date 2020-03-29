2020-03-29T15:23:58+03:00
Политика

Ведерников предложил перенести выборы главы Печорского района

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о необходимости переноса выборов главы Печорского района, которые назначены на 5 апреля, до улучшения эпидемиологической ситуации Об этом он сообщил на совместном заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и региональной комиссии по делам ГО и противодействию ЧС.

Напомним, ранее о необходимости весенних выборных кампаний в регионах России заявляли и представители Центральной избирательной комиссии РФ.

На пост руководителя муниципалитета претендуют 5 кандидатов: Сергей Тарасик («Единая Россия»), Дмитрий Богатырев (КПРФ), Алексей Марочкин (ЛДПР), Виктор Мишин (самовыдвиженец) и Игорь Романов («Партия роста»).

Выборы были назначены после добровольного сложения полномочий бывшим главой Дмитрием Сопотовым в конце 2019 года из-за появившейся видеозаписи, на которой он обматерил полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Митрополит Тихон призвал псковских верующих молиться дома
Ведерников предложил перенести выборы главы Печорского района
Количество авиарейсов из Пскова в Москву и Сочи сократят из-за коронавируса
Из-за карантина прием заявок на региональный конкурс проектов ТОС продлили до 12 апреля
УМВД России по Псковской области временно приостанавливает личный прием граждан
Кладмену из Великих Лук предъявили обвинение в 6 особо тяжких преступлениях
Рынки и ярмарки в Псковской области могут продолжать работу для продажи продуктов питания
В детсадах Псковской области оставят дежурные группы, рассматривается вопрос об открытии групп для младшеклассников
На новгородского тренера в полицию поступило заявление о жестоком обращении с воспитанником на турнире в Пскове
На период карантина отменяются рейсы автобусов из Пскова в Петербург, Великие Луки и Новгород
Из Пскова уже вывезли 3500 тонн смёта, собранного вдоль дорог
Великолучанке грозит до 5 лет тюрьмы за незаконную продажу чужой машины
Свадьбы в загсах Псковской области будут проходить без свидетелей и гостей
Вклады жителей Псковской области в 2019 году выросли на 8,5 %
На псковскую пенсионерку возбудили уголовное дело за фиктивную прописку иностранцев
В приюте для животных «Шанс» ограничили посещение для волонтеров
Более 100 тысяч рублей украли у жителей Пскова и Острова телефонные мошенники за минувшие сутки
Глава Псковской области вошел в состав координационного штаба по борьбе с коронавирусом при полпреде
Губернатор показал тизер нового фильма о 6 роте
«Псковпассажиравтотранс» опубликовал расписание городских и пригородных автобусов на период каникул
Председатель облизбиркома ответит на вопросы о выборах главы Печорского района
Сессия Псковгордумы впервые пройдет в режиме ограниченного доступа
ФСБ и МВД пресекли в Псковской области и еще 10 регионах деятельность масштабной сети кибер-воров
Во Владимирской области задержали еще одного подозреваемого в нападении на 6 роту псковских десантников
Пожилые жители 4-х муниципалитетов Псковской области стали жертвой мошенников и лишились крупных сумм денег
С начала года в Псковской области произошло уже 12 ДТП с участием неопытных водителей
Полиция предупреждает: под прикрытием короновируса могут активизироваться мошенники
Вице-губернатор и главный санитарный врач региона расскажут о ситуации с короновирусом в режиме онлайн