Ведерников предложил перенести выборы главы Печорского района
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о необходимости переноса выборов главы Печорского района, которые назначены на 5 апреля, до улучшения эпидемиологической ситуации Об этом он сообщил на совместном заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и региональной комиссии по делам ГО и противодействию ЧС.
Напомним, ранее о необходимости весенних выборных кампаний в регионах России заявляли и представители Центральной избирательной комиссии РФ.
На пост руководителя муниципалитета претендуют 5 кандидатов: Сергей Тарасик («Единая Россия»), Дмитрий Богатырев (КПРФ), Алексей Марочкин (ЛДПР), Виктор Мишин (самовыдвиженец) и Игорь Романов («Партия роста»).
Выборы были назначены после добровольного сложения полномочий бывшим главой Дмитрием Сопотовым в конце 2019 года из-за появившейся видеозаписи, на которой он обматерил полицейского.
ИСТОЧНИК KP.RU