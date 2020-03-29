Ведерников предложил перенести выборы главы Печорского района

29 Март 2020 2020-03-29T15:23:58+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о необходимости переноса выборов главы Печорского района, которые назначены на 5 апреля, до улучшения эпидемиологической ситуации Об этом он сообщил на совместном заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и региональной комиссии по делам ГО и противодействию ЧС.

Напомним, ранее о необходимости весенних выборных кампаний в регионах России заявляли и представители Центральной избирательной комиссии РФ.

На пост руководителя муниципалитета претендуют 5 кандидатов: Сергей Тарасик («Единая Россия»), Дмитрий Богатырев (КПРФ), Алексей Марочкин (ЛДПР), Виктор Мишин (самовыдвиженец) и Игорь Романов («Партия роста»).

Выборы были назначены после добровольного сложения полномочий бывшим главой Дмитрием Сопотовым в конце 2019 года из-за появившейся видеозаписи, на которой он обматерил полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU