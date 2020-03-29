Митрополит Тихон призвал псковских верующих молиться дома

29 Март 2020 2020-03-29T16:26:10+03:00

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Митрополит Псковский и Порховский Тихон сегодня, 29 марта, на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса призвал прихожан Псковской епархии молиться дома и временно воздержаться от посещения храмов.

Владыка выразил надежду, что все отнесутся к этому с пониманием. «Причастие мы также перенесем на более безопасное время», - сказал он и добавил, что храмы все же будут открыты, и в небогслужебное время люди смогут прийти туда.

Напомним, ранее сегодня же Патриах Московский и Всея Руси Кирилл также призвал верующих не посещать храмы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и соблюдать все требования санитарных властей, направленные на борьбу с этой угрозой.

«Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской [христианской святой, которая провела 47 лет в пустыне в уединении, соблюдая пост — КП-Псков], — сказал он во время проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в Москве. — Давайте на себя возложим подвиг не выходить из наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская не выходить из своей пустыни, а ведь ей тоже хотелось пить».

ИСТОЧНИК KP.RU