2020-03-30T11:52:51+03:00
Происшествия

Ранее судимый житель Куньи попался с украденным велосипедом

Олег Томилин
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Куньинские полицейские раскрыли кражу велосипеда «Стелс», принадлежащего 32-летнему местному жителю. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, двухколесный транспорт был украден от продуктового магазина на улице Больничной в Кунье.

Вскоре стражи порядка установили подозреваемого — местного жителя 1970 года рождения. Похищенный велосипед у него обнаружили и изъяли.

Отметим, ранее подозреваемый уже был судим за кражу. Теперь в отношении него возбуждено новое уголовное дело по части 1 статьи 158 «Кража» УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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