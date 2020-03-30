На период карантина во всех детсадах Пскова и некоторых школах работают дежурные группы

30 Март 2020 2020-03-30T12:30:06+03:00

Для детей тех, кому в эти дни необходимо посещать работу, дежурные группы будут открыты даже без справки с работы. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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С 30 марта на период нерабочих дней, объявленных в России президентом Владимиром Путиным для профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в будние во всех детских садах Пскова с 7:00 работают дежурные группы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

При этом у ребёнка перед приёмом будут измерять температуру и проверять отсутствие симптомом простуды.

Также с сегодняшнего дня дежурные группы открылись в 3 псковских школах для учащихся начальных классов. Они будут работать с 8:00 до 18:00. Для младшеклассников с Завеличья такая группа работает на базе школы № 4 на улице Коммунальной, для детей с Запсковья — в школе № 20, а для жителей Центра и Завокзалья — в школе № 47.

При приёме в школу у ребенка также измерят температуру и проверят на отсутствие симптомов простуды.

В каждой дежурной группе организованы условия повышенного соблюдения требований санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Дополнительные справки из медицинской организации или от работодателя для приема детей в эти группы не требуются.

ИСТОЧНИК KP.RU