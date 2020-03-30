Псково-Изборский музей вошел в ТОП-15 исторических музеев России по итогам 2019 года

30 Март 2020 2020-03-30T13:52:54+03:00

За 2019 год объединенный Псково-Изборский музей посетили более 1 млн человек Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

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Псково-Изборский объединенный музей-заповедник вошел в ТОП-15 самых посещаемых исторических музеев России по итогам 2019 года. Соответствующий рейтинг опубликовало агентство «Турстат».

Целиком ТОП-15 выглядит следующим образом:

• Петергоф - 6,3 млн посетителей;

• Царское село - 4,5 млн посетителей;

• Московский Кремль (включая ансамбль Соборной площади, Оружейную палату, выставки и другие мероприятия) - 3 млн 101,5 тысяч посетителей;

• Исторический музей в Москве - 1,1 млн посетителей;

• Казанский Кремль - 3 млн посетителей;

• Ярославский музей-заповедник - 1,3 млн посетителей;

• Владимиро-Суздальский музей-заповедник - 1,2 млн человек;

• Новгородский кремль - 968 тысяч человек;

• Херсонес Таврический - более 750 тысяч человек;

• Нижегородский Кремль (включая Усадьбу Рукавишниковых и Музей истории художественных промыслов Нижегородской области) - 655 тысяч человек;

• Государственный музей истории Санкт-Петербурга (включая Петропавловскую крепость) - 1,7 млн посетителей;

• Псково-Изборский объединенный музей-заповедник - более 1 млн посетителей; Государственный музей-усадьба «Архангельское» - 0,45 млн посетителей;

• Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник - 0,45 млн посетителей; Государственный музей-заповедник «Гатчина» - 0,4 млн посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU