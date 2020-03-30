Псково-Изборский музей вошел в ТОП-15 исторических музеев России по итогам 2019 года
Псково-Изборский объединенный музей-заповедник вошел в ТОП-15 самых посещаемых исторических музеев России по итогам 2019 года. Соответствующий рейтинг опубликовало агентство «Турстат».
Целиком ТОП-15 выглядит следующим образом:
• Петергоф - 6,3 млн посетителей;
• Царское село - 4,5 млн посетителей;
• Московский Кремль (включая ансамбль Соборной площади, Оружейную палату, выставки и другие мероприятия) - 3 млн 101,5 тысяч посетителей;
• Исторический музей в Москве - 1,1 млн посетителей;
• Казанский Кремль - 3 млн посетителей;
• Ярославский музей-заповедник - 1,3 млн посетителей;
• Владимиро-Суздальский музей-заповедник - 1,2 млн человек;
• Новгородский кремль - 968 тысяч человек;
• Херсонес Таврический - более 750 тысяч человек;
• Нижегородский Кремль (включая Усадьбу Рукавишниковых и Музей истории художественных промыслов Нижегородской области) - 655 тысяч человек;
• Государственный музей истории Санкт-Петербурга (включая Петропавловскую крепость) - 1,7 млн посетителей;
• Псково-Изборский объединенный музей-заповедник - более 1 млн посетителей; Государственный музей-усадьба «Архангельское» - 0,45 млн посетителей;
• Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник - 0,45 млн посетителей; Государственный музей-заповедник «Гатчина» - 0,4 млн посетителей.
ИСТОЧНИК KP.RU