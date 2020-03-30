2020-03-30T15:27:53+03:00
Происшествия

Псковские полицейские спасли похищенную на «Газели» девушку и задержали киднеппера

Олег Томилин
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Похитителя девушки в Пскове сумели задержать в течение 5 минут после её звонка.Похитителя девушки в Пскове сумели задержать в течение 5 минут после её звонка.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову ночью в воскресенье, 29 марта, спасли девушку, похищенную мужчиной на автомобиле «Газель».

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, счастливым спасением девушка обязана беспечности похитителя, который не забрал у нее мобильный телефон: похищенная смогла самостоятельно позвонить в полицию и рассказать, что на улице Советской неизвестный мужчина насильно посадил ее в свой фургон и теперь везет в неизвестном направлении.

На розыск автомашины были незамедлительно ориентированы все наряды полиции, и уже в течение 5 минут «Газель» киднеппера была обнаружена: его остановили сотрудники ГИБДД. Подозреваемый в совершении преступления был задержан.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи Следственного управления СКР по Псковской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Похищение человека».

ИСТОЧНИК KP.RU

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