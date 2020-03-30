2020-03-30T15:54:04+03:00
Общество

Псковичи могут пожаловаться на отсутствие дезинфекции в подъездах по специальному телефону

Олег Томилин
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Звоните, если ваш подъезд не убирают во время пандемии дважды в день.Звоните, если ваш подъезд не убирают во время пандемии дважды в день.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Жители Псковской области могут пожаловаться на бездействие управляющих организаций, не исполняющих указ губернатора Михаила Ведерникова о мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, по специальному телефону. Об этом в эфире ПАИ-live «Псковского агентства информации» сообщил курирующий отрасль ЖКХ вице-губернатор Василий Осипов.

Напомним, накануне в губернаторский противокоронавирусный указ были внесены изменения и дополнения, среди которых появилось и требование к управляющих организациям дважды в сутки проводить влажную уборки подъездов многоквартирных домов с использованием дезинфицирующих средств.

«Эта опция обязательная к исполнению», — напомнил Василий Осипов и подчеркнул, что контролировать соблюдение этого требования будет областной комитет по жилищному надзору по заявлению жителей области. Люди смогут пожаловать на отсутствие уборки по телефону 8(8112) 29-98-21, а также направлять свои жалобы и замечания в информационный центр по корнавирусу. Для разбирательств по указанным в заявления адресам будут выезжать сотрудники комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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