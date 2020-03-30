Полиция: на контроле в Псковской области находится более 10 тысяч жителей на самоизоляции

30 Март 2020 2020-03-30T16:58:11+03:00

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На контроле полиции в Псковской области находится более 10 тысяч жителей, подлежащих самоизоляции в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Кроме того, специальные мобильные группы полицейских совместно с представителями администрации Псковской области осуществляют постоянный мониторинг и проверку предприятий торговли и общепита. В ходе этих рейдов уже было выявлено 7 административных правонарушений, связанных с невыполнением введенных ограничений.

При этом в управлении отметили, что полиция в Псковской области в круглосуточном режиме принимает меры по недопущению распространению коронавирусной инфекции. Ежедневно около 100 полицейских осуществляют контроль за соблюдением гражданами и организациями ограничений, установленных указом губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции».

УМВД России по Псковской области напоминает гражданам, что, в соответствии с законом Псковской области «Об административных правонарушениях», нарушителям грозят штрафные санкции в размере до 1 миллиона рублей. А граждане в отдельных случаях могут быть привлечены к уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

ИСТОЧНИК KP.RU