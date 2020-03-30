2020-03-30T16:58:11+03:00
Общество

Полиция: на контроле в Псковской области находится более 10 тысяч жителей на самоизоляции

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

На контроле полиции в Псковской области находится более 10 тысяч жителей, подлежащих самоизоляции в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Кроме того, специальные мобильные группы полицейских совместно с представителями администрации Псковской области осуществляют постоянный мониторинг и проверку предприятий торговли и общепита. В ходе этих рейдов уже было выявлено 7 административных правонарушений, связанных с невыполнением введенных ограничений.

При этом в управлении отметили, что полиция в Псковской области в круглосуточном режиме принимает меры по недопущению распространению коронавирусной инфекции. Ежедневно около 100 полицейских осуществляют контроль за соблюдением гражданами и организациями ограничений, установленных указом губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции».

УМВД России по Псковской области напоминает гражданам, что, в соответствии с законом Псковской области «Об административных правонарушениях», нарушителям грозят штрафные санкции в размере до 1 миллиона рублей. А граждане в отдельных случаях могут быть привлечены к уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Пскова будут судить за серию разбойных нападений на юге области с применением оружия
Еще один человек госпитализирован в Псковской области в рамках борьбы с пандемией COVID-19
Полиция: на контроле в Псковской области находится более 10 тысяч жителей на самоизоляции
Псковичи могут пожаловаться на отсутствие дезинфекции в подъездах по специальному телефону
Псковские полицейские спасли похищенную на «Газели» девушку и задержали киднеппера
В Псковской области выросло число пациентов с подтвержденным и предполагаемым коронавирусом
Псково-Изборский музей вошел в ТОП-15 исторических музеев России по итогам 2019 года
Псковский волонтерский центр «Единой России» передал большую партию масок для полицейских
На период карантина во всех детсадах Пскова и некоторых школах работают дежурные группы
Ранее судимый житель Куньи попался с украденным велосипедом
Новые ограничительные меры введены в Псковской области из-за COVID-19
Митрополит Тихон призвал псковских верующих молиться дома
Ведерников предложил перенести выборы главы Печорского района
Количество авиарейсов из Пскова в Москву и Сочи сократят из-за коронавируса
Из-за карантина прием заявок на региональный конкурс проектов ТОС продлили до 12 апреля
УМВД России по Псковской области временно приостанавливает личный прием граждан
Кладмену из Великих Лук предъявили обвинение в 6 особо тяжких преступлениях
Рынки и ярмарки в Псковской области могут продолжать работу для продажи продуктов питания
В детсадах Псковской области оставят дежурные группы, рассматривается вопрос об открытии групп для младшеклассников