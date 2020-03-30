Еще один человек госпитализирован в Псковской области в рамках борьбы с пандемией COVID-19
К вечеру понедельника, 30 марта, еще раз обновилась статистика по ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории Псковской области: на 1 человека — до 32 — увеличилось количество госпитализированных пациентов. Об этом сообщается в официальном канале по ситуации с коронавирусом в Псковской области.
Ранее в этот день утром статистика уже обновлялась: по сравнению с данными вечера воскресенья число госпитализированных выросло тогда с 24 до 31, число лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 — c 5 до 8, с подозрением на инфицирование коронавирусом — с 4 до 5.
Напомним, накануне в регионе умер первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Всего в области на данным момент проведено 1293 исследования на COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU