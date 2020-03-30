Еще один человек госпитализирован в Псковской области в рамках борьбы с пандемией COVID-19

30 Март 2020 2020-03-30T17:17:07+03:00

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К вечеру понедельника, 30 марта, еще раз обновилась статистика по ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории Псковской области: на 1 человека — до 32 — увеличилось количество госпитализированных пациентов. Об этом сообщается в официальном канале по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

Ранее в этот день утром статистика уже обновлялась: по сравнению с данными вечера воскресенья число госпитализированных выросло тогда с 24 до 31, число лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 — c 5 до 8, с подозрением на инфицирование коронавирусом — с 4 до 5.

Напомним, накануне в регионе умер первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Всего в области на данным момент проведено 1293 исследования на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU