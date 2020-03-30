Жителя Пскова будут судить за серию разбойных нападений на юге области с применением оружия

30 Март 2020 2020-03-30T20:18:08+03:00

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Жителя Пскова будут судить в Бежаницком районном суде за серию разбойных нападений на магазины с применением оружия, совершенных им в короткий период с декабря 2017 по январь 2018 года.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в прокуратуре Псковской области, заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение в отношении жителя областного центра по 4-м преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ, ч.2 ст.162 УК РФ (разбойное нападение с угрозой и применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере).

В ходе следствия было установлено, что зимой 2017-2018 годов мужчина совершил 2 разбойных нападения на ювелирный магазин в Великие Луки, а также 2 разбойных нападения на ювелирный и продуктовый магазины в Бежаницах. В ходе этих ограблений он использовал в качестве оружия металлический прут и пневматический пистолет. Добычей мужчины стали ювелирные изделия и деньги на общую сумму свыше 1,9 млн рублей. Ими злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

При совершении одного из разбоев он применил пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в продавщицу магазина, оказавшую сопротивление. Женщине был причинён легкий вред здоровью.

Санкция статьи уголовного закона за наиболее тяжкое из инкриминируемых обвиняемому преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU