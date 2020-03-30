2020-03-30T20:18:08+03:00
Происшествия

Жителя Пскова будут судить за серию разбойных нападений на юге области с применением оружия

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителя Пскова будут судить в Бежаницком районном суде за серию разбойных нападений на магазины с применением оружия, совершенных им в короткий период с декабря 2017 по январь 2018 года.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в прокуратуре Псковской области, заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение в отношении жителя областного центра по 4-м преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ, ч.2 ст.162 УК РФ (разбойное нападение с угрозой и применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере).

В ходе следствия было установлено, что зимой 2017-2018 годов мужчина совершил 2 разбойных нападения на ювелирный магазин в Великие Луки, а также 2 разбойных нападения на ювелирный и продуктовый магазины в Бежаницах. В ходе этих ограблений он использовал в качестве оружия металлический прут и пневматический пистолет. Добычей мужчины стали ювелирные изделия и деньги на общую сумму свыше 1,9 млн рублей. Ими злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

При совершении одного из разбоев он применил пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в продавщицу магазина, оказавшую сопротивление. Женщине был причинён легкий вред здоровью.

Санкция статьи уголовного закона за наиболее тяжкое из инкриминируемых обвиняемому преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Пскова будут судить за серию разбойных нападений на юге области с применением оружия
Еще один человек госпитализирован в Псковской области в рамках борьбы с пандемией COVID-19
Полиция: на контроле в Псковской области находится более 10 тысяч жителей на самоизоляции
Псковичи могут пожаловаться на отсутствие дезинфекции в подъездах по специальному телефону
Псковские полицейские спасли похищенную на «Газели» девушку и задержали киднеппера
В Псковской области выросло число пациентов с подтвержденным и предполагаемым коронавирусом
Псково-Изборский музей вошел в ТОП-15 исторических музеев России по итогам 2019 года
Псковский волонтерский центр «Единой России» передал большую партию масок для полицейских
На период карантина во всех детсадах Пскова и некоторых школах работают дежурные группы
Ранее судимый житель Куньи попался с украденным велосипедом
Новые ограничительные меры введены в Псковской области из-за COVID-19
Митрополит Тихон призвал псковских верующих молиться дома
Ведерников предложил перенести выборы главы Печорского района
Количество авиарейсов из Пскова в Москву и Сочи сократят из-за коронавируса
Из-за карантина прием заявок на региональный конкурс проектов ТОС продлили до 12 апреля
УМВД России по Псковской области временно приостанавливает личный прием граждан
Кладмену из Великих Лук предъявили обвинение в 6 особо тяжких преступлениях
Рынки и ярмарки в Псковской области могут продолжать работу для продажи продуктов питания
В детсадах Псковской области оставят дежурные группы, рассматривается вопрос об открытии групп для младшеклассников