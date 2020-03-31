В постановление об особом противопожарном режиме в Псковской области добавили запрет для шашлычников

31 Март 2020 2020-03-31T10:53:08+03:00

На время шашлыки, на которые все ринулись на период карантина, станут практически повсеместно вне закона. Фото: Александр СИДОРЕНКО

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В постановление администрации Псковской области от 27 марта 2020 года № 88 «Об установлении особого противопожарного режима» внесены изменения, вводящие дополнительные ограничения на период пожароопасного режима.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ, к запрету на посещение гражданами лесов, запрету на разведение костров и выжигание сухой растительности, а также сжигание мусора и проведение пожароопасных работ теперь добавились заперт на устройство свалок горючих отходов и заперт на использование устройств для приготовления пищи на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, на землях сельскохозяйственного назначения, на землях общего пользования, населенных пунктов, за исключением мест, установленных органами местного самоуправления поселений и городских округов.

Напоминаем, что особый противопожарный режим в регионе действует с 28 марта 2020 года до издания постановления об его отмене.

В рамках постановления будет организовано патрулирование населенных пунктов и прилегающих территорий патрульными и патрульно-маневренными группами для обнаружения и тушения палов сухой растительности.

ИСТОЧНИК KP.RU