2020-03-31T11:17:32+03:00
Общество

В Псковской области ещё у двух человек подтвердили COVID-19

Олег Томилин
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Изображение официального канала Псковской области о ситуации с коронавирусом.Изображение официального канала Псковской области о ситуации с коронавирусом.
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Еще у двух жителей Псковской области подтвердили наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников, один из новых пациентов встречался ранее с заболевшим, которые подхватил COVID-19 во время путешествия в Доминикану. Вторым новым пациентом оказалась жена погибшего в воскресенье, 29 марта, в Псковской инфекционной больнице мужчины, который стал первым на территории региона погибшим с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Всего по данным на утро вторника, 31 марта, в Псковской области коронавирус подтвержден уже у 8 человек, предположительно инфицированы еще 5 человек, госпитализированы в инфекционную больницы с подозрением на коронавирус 32 человек, 1 человек умер, а всего проведено 1293 исследования.

Как отметил глава региона, все, у кого на данном этапе подтверждён диагноз, находятся в состоянии средней тяжести. Единственным исключением является женщина, первоначально госпитализированная в горбольницу: она остаётся в стабильно тяжёлом состоянии.

«Желаю всем скорейшего выздоровления. Всех прошу, оставайтесь дома. Это серьезно!!!», — написал в заключение Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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