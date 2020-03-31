В Псковской области вводится норма о социальном дистанцировании и ограничение на перемещении между муниципалитетами

31 Март 2020 2020-03-31T14:09:05+03:00

Теперь на улице и в общественном транспорте нужно не приближаться к другим людям ближе чем на 1,5 метра. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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В Псковской области введены новые ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Очередные изменениях в действующий указ «О мерах по противодействию на территории Псковской области новой короновирусной инфекции» внес губернатор Михаил Ведерников, документ опубликован на официальном сайте региональной правовой информации.

Во-первых, вводится требование к гражданам в период до 5 апреля соблюдать социальную дистанцию между людьми на расстоянии не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте. Такая норма содержатся

Для соблюдения требования о социальном дистанцировании документ предписывает нанесение в торговых залах аптек, аптечных пунктов, объектов розничной торговли специальной разметки, которая позволит гражданам соблюдать необходимую дистанцию.

Кроме того, новые поправки в указ вводят требование к гражданам старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции. Исключение составляют руководители и сотрудники организаций и органов государственной власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, работники медицинских организаций, а также граждане, определенные решением оперативного штаба при Администрации области по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Режим самоизоляции рекомендуется соблюдать также гражданам с хроническими заболеваниями.

Также вводится ограничение на посещение объектов религиозных организаций, которое вступает в силу с 1 апреля для всех, кроме служителей и персонала. Напомним, ранее Митрополит Псковский и Порховский Тихон обратился к пастве с призывом совершать молитвы, не покидая дом.

Для граждан вводится ограничение на передвижение по территории Псковской области, установленное границами муниципалитета, городского округа по месту их проживания или пребывания. В качестве исключения — следование к месту работы, а также в ходе осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с указом президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206, обращения за медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью. Передвижение возможно и к месту (от места) проживания членов семьи, к месту (от места) расположения находящегося в собственности гражданина или членов его семьи объекта недвижимости.

Для предпринимателей в сфере розничной торговли (кроме аптек) предписано организовать допуск граждан старше 60 лет в период с 9:00 до 11:00, а для данной категории людей рекомендовано посещать магазины в указанное время.

Профильным органам исполнительной власти при содействии волонтеров поручено обеспечить доставку продуктов питания и медикаментов людям, страдающим хроническими заболеваниями, которые находятся на самоизоляции.

Ряд поручений касается Комитета по транспорту Псковской области. Так, работа общественного автомобильного транспорта должна быть организована по графику выходного дня. Городской транспорт переведен на сменный режим работы с 07:00 до 10:00 в утренние часы, с 17:00 до 20:00 в вечерние часы. Пригородное сообщение по всем направлениям будет действовать не чаще 2 раз в сутки — утром и вечером.

В рамках ограничительных мер будет приостановлено действие льгот по оплате проезда ветеранам труда, ветеранам войны, инвалидам, предусмотренных постановлением Администрации Псковской области от 19 декабря 2019 года № 437 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда по маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении на территории Псковской области». После снятия ограничительных мер действие социального месячного проездного билета будет продлено.

В срок до 1 апреля профильному региональному Комитету также поручено проработать вопрос временного прекращения движения по отдельным автомобильным дорогам общего пользования федерального, регионального и местного значения.

ИСТОЧНИК KP.RU