Депутаты снизили зарплату главы Пскова

31 Март 2020 2020-03-31T14:33:47+03:00

Решение о снижении зарплаты главы Пскова приняли для приведения положение о денежном вознаграждении главы в соответствие с законодательством. Фото пресс-службы муниципалитета.

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На 36-й сессии Псковской городской Думы, которая состоялась 27 марта, депутаты внесли изменение в свое решение «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Псков», предусматривающее снижение зарплаты главы города Елены Полонской.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове», парламентарии приняли решение уменьшить размер ежемесячного денежного поощрения главы Пскова с размера 1,3 базового денежного вознаграждения до размера 1,0 базового денежного вознаграждения.

Корректировка ежемесячного денежного поощрения необходима была для выполнения требований о соблюдении норм бюджетного законодательства и недопущению превышения нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU