Добровольцы обработали более 90 заявок пожилых и маломобильных жителей региона, находящихся на самоизоляции

31 Март 2020 2020-03-31T14:37:06+03:00

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В Псковской области добровольцы обработали более 90 заявок на помощь от пожилых и маломобильных жителей региона, находящихся на самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на руководителя ресурсного Центра развития добровольчества «Команда 2018» Михаила Васильева, все эти заявки поступили за последние 7 дней, из них за поселение сутки — 24 заявки.

Из общего количества обращений порядка 30 % касались информирования об эпидемической ситуации и ограничительных мерах на территории Псковской области. Порядка 50 заявок поступили на доставку продуктов питания и медикаментов. По состоянию на 30 марта все они полностью исполнены.

Основной объем звонков поступил из Пскова и Великих Лук. Также за помощью обращались жители Островского, Псковского, Печорского, Гдовского районов.

Михаил Васильев отметил, что во время своей работы волонтеры используют средства индивидуальной защиты, а также следуют необходимым санитарно-эпидемиологическим предписаниям. «Перед отработкой заявки мы дополнительно уточняем самочувствие того, к кому направляется волонтер. У нас уже был случай в Острове, когда женщина обратилась за доставкой продуктов, но у нее было плохое самочувствие. Мы убедили ее обратиться к медикам, после чего женщину госпитализировали. Слаженное и оперативное взаимодействие позволило спасти жизнь человеку и не поставить под угрозу здоровье добровольца», — отметил руководитель ресурсного Центра.

Напомним, в Псковской области помощь пожилым и маломобильным людям, находящимся на самоизоляции, оказывают более 200 волонтеров при поддержке Управления общественных проектов и молодежной политики региональной администрации, комитета по социальной защите Псковской области, а также ресурсного Центра развития добровольчества «Команда 2018». Обратиться за помощью можно по телефону «горячей линии» акции «Мы вместе» 8 (800) 200-34-11, телефонам круглосуточного оперативного информационного центра 8 (800) 444-10-41, 8 (8112) 299–003, а также по номерам телефонов муниципальных органов социальной защиты населения.

ИСТОЧНИК KP.RU