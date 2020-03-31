Почти 50 пропагандирующих запрещенные вещества надписей на Завеличье в Пскове закрасили полицейские
Сотрудники УМВД России по городу Пскову совместно с коллегами из регионального управления по контролю за оборотом наркотиков организовали рейд по закрашиванию надписей, содержащих призывы к употреблению и распространению наркотических средств. Во время рейда им удалось закрасить на фасадах домов, расположенных на Завеличье в Пскове, 47 надписей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» рассказали в региональном УМВД.
Сотрудники полиции обращаются к жителям региона с просьбой сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков в ближайшей отдел полиции или по телефону 02.
ИСТОЧНИК KP.RU