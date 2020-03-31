2020-03-31T15:10:51+03:00
Происшествия

Почти 50 пропагандирующих запрещенные вещества надписей на Завеличье в Пскове закрасили полицейские

Олег Томилин
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Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
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Сотрудники УМВД России по городу Пскову совместно с коллегами из регионального управления по контролю за оборотом наркотиков организовали рейд по закрашиванию надписей, содержащих призывы к употреблению и распространению наркотических средств. Во время рейда им удалось закрасить на фасадах домов, расположенных на Завеличье в Пскове, 47 надписей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» рассказали в региональном УМВД.

Сотрудники полиции обращаются к жителям региона с просьбой сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков в ближайшей отдел полиции или по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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