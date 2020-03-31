В Псковской области скончался второй пациент с подтвержденным коронавирусом

31 Март 2020 2020-03-31T16:39:21+03:00

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В Псковской области скончался второй пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Погибла женщина в возрасте 45 лет, которая была подключена к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) — он насыщает крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности.

Губернатор отметил, что у пациентки были сопутствующие патологии — болезнь лёгких.

«Соболезную родным и близким. Оставайтесь дома, — написал глава региона. — Скоро опубликую новый Указ, следуйте прописанным в нём требованиям и рекомендациям. Это действительно серьёзно и важно».

Таким образом, с начала пандемии в Псковской области 2 человека с подтверждённым COVID-19 умерли, у 8 человек инфекция подтверждена, еще 7 предположительно инфицированы.

Отметим, за минувшие сутки, 30 марта, в России было зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса — 8. В результате к утру общее количество умерших достигло 17. До этого максимум погибших за сутки был зафиксирован 29 марта, когда власти сообщили о 4 смертях.

ИСТОЧНИК KP.RU