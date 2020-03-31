Псковская область получит 143 млн рублей на дооснащение медорганизаций для борьбы с COVID-19

31 Март 2020 2020-03-31T16:54:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Псковская область получит 143 млн рублей от правительства РФ на дополнительное оснащение медицинских организаций для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Дополнительные средства из резервного фонда кабмина будут направлены на оснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций, а также для оказания медпомощи больным новой коронавирусной инфекцией.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Всего на поддержку субъектов РФ выделено более 33 млрд рублей.

Напомним, вся достоверная и официальная информация о ситуации в Псковской области размещается на официальном ресурсе стопкоронавирус.псков.рф, группе регионального оперативного штаба в социальной сети «Вконтакте» «COVID-19. Псковская область», а также одноименном телеграмм-канале. На интересующие вопросы можно получить ответы по телефонам круглосуточного оперативного информационного центра: 8 (800) 444-10-41, 8 (8112) 299–003.

Отметим, что 31 марта по инициативе Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на территории региона были введены новые ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа. В частности, граждан обязали соблюдать социальную дистанцию, а для людей с хроническими заболеваниями рекомендуется находиться на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU