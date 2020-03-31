2020-03-31T17:33:41+03:00
Общество

В лаборатории псковского «Центр СПИД» сделаны первые тесты на коронавирус

Олег Томилин
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Теперь в Псковской области исследования на коронавирус COVID-19 может делать и лаборатория регионального «Центра СПИД». Сегодня, 31 марта, там были сделаны первые 36 исследований, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на главврача учреждения Ирину Сивачеву.

Тестирование проб будет проводиться в течение 5 часов. Уже с завтрашнего дня количество выполненных исследований будет увеличено до 72 в сутки.

Ирина Сивачева рассказала, что в ближайшее время в Центр поступит дополнительное оборудование, необходимое для проведения еще большего числа тестов — более 100 в день. Расширение мощностей данного учреждения здравоохранения позволит в будущем также проводить исследования на другие опасные вирусы.

Средства для дооснащения лаборатории Центра в размере более 4 млн рублей будут выделены администрацией Псковской области. Руководитель центра выразила уверенность, что новое оборудование поступит в учреждение в ближайшие 3 недели.

Напомним, вопрос о расширении лабораторной базы Центра для возможности проведения тестов на коронавирус был рассмотрен на последнем заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, которое провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В помещениях проведена специальная обработка, а специалисты прошли дополнительное обучение. Мы уделили много усилий подготовке лабораторной зоны к проведению тестов на коронавирус, чтобы исследования были максимально точными и безопасными для персонала Центра», — отметила Ирина Сивачева.

Добавим, по распоряжению регионального Управления Роспотребнадзора в Центре профилактики и борьбы со СПИД будет проводиться тестирование на коронавирус проб пациентов поликлиник и других медицинских учреждений. В индивидуальном порядке исследования проводиться не будут.

Отметим, ранее мощности лабораторий в регионе позволяли проводить лишь около 100 исследований в день, в результате чего за все время, прошедшее с начала пандемии, в Псковской области по данным на вечер 30 марта было проведено всего 1293 исследования.

Всю интересующую информацию о коронавирусной инфекции нового типа и обо всем, что с ней связано можно узнать в оперативном информационном центре. Обратиться к специалистам можно круглосуточно по телефонам: 8 (800) 444-10-41 и 8 (8112) 29-90-03. Также всю достоверную информацию можно узнать на ресурсе стопкоронавирус. псков.рф, в официальной группе в «Вконтакте» — «COVID-19. Псковская область» и телеграмм-канале «COVID-19. Псковская область».

ИСТОЧНИК KP.RU

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