Печерянина будут судить за кражи из частного дома и гаража

1 Апр 2020 2020-04-01T12:28:45+03:00

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До 6 лет лишения свободы грозит жителю Печор 1983 года рождения за кражу из частного дома и гаража.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники следственного отдела МО МВД России «Печорский» установили, что осенью 2019 года мужчина проник в частный дом и гараж, расположенные на проспекте Мира в городе Печоры. Попасть в помещение злоумышленнику удалось через входную дверь: печерянин сорвал навесной замок.

В результате мужчина похитил компрессор от холодильника, швейную машинку и мелкую домашнюю утварь из металла. Общая сумма похищенного — около 40 тысяч рублей. С заявлением о краже в полицию обратился 60-летний владелец дома.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ. После рассмотрения уголовного дела свой вердикт вынесет теперь суд.

ИСТОЧНИК KP.RU