2020-04-02T17:50:41+03:00
Происшествия

Две великолукские пенсионерки 1 апреля стали жертвами телефонных мошенников

Олег Томилин
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1 апреля в Великих Луках две местных пожилых жительницы стали очередными жертвами телефонных мошенников и лишились крупных сумм с банковских карт.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, в среду жительнице «южной столицы» Псковской области — женщине 1953 года рождения — позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он заявил пенсионерке, что во избежание несанкционированного доступа к ее банковской карте требуется уточнить реквизиты карты, и получил необходимые сведения. После этого со счёта пострадавшей злоумышленник списал 105 568 рублей.

В тот же день аналогичным способом лишилась 16 007 рублей 67-летнияя жительница Великих Лук.

Кроме того, в период времени с 23 по 30 марта с банковской карты жительницы Пскова 1979 года рождения неустановленное лицо совершило кражу денежных средств в сумме 31 707 рублей, путем производства оплат в интернете.

В настоящее время по данным фактам проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

С учетом этих и других подобных фактов дистанционного мошенничества полиция напоминает жителям региона, что при общении с незнакомцами по телефону или в Сети во избежание серьезных неприятностей не поддавайтесь на их уловки, не сообщайте свои персональные данные и реквизиты банковских карт. Обо всех такого рода ситуациях следует незамедлительно информировать органы внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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