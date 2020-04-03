2020-04-03T09:41:54+03:00
Общество

Полёты из аэропорта Пскова временно прекращаются из-за коронавируса

Олег Томилин
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Фото из инстаграм-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.Фото из инстаграм-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
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Полёты из аэропорта Пскова временно прекращаются в связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в своем инстаграм-аккаунте вечером 2 апреля написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Пока что указан период отмены полетов с 6 по 15 апреля.

«Очень жаль, конечно, но здоровье и безопасность прежде всего, — написал глава региона. — Месяц назад в нашем аэропорту сертифицировано свето-сигнальное оборудование. Сейчас бы рейсы в Калининград, Крым, Анапу запускать... Но, к сожалению, жизнь вносит свои коррективы. Будем активно работать над тем, чтобы скорее можно было предварять в жизнь все наши планы!»

Затем отдельным постом губернатор сообщил, что ему поступило много вопросов касательно возврата средств по билетам и отметил: «Возвратные билеты согласно действующему законодательству можно сдать в обычном порядке. Что касается невозвратных – по закону деньги не возвращаются, но, мы договорились с компанией «Азимут», что после восстановления сообщения ими можно будет воспользоваться в удобные для вас даты или обменять на билет по любому другому направлению, куда есть (или будут) регулярные рейсы компании. Кроме того, ещё 20 % от их стоимости будет компенсировано в виде бонусов».

«Благодарю авиакомпанию за шаг навстречу жителям Псковской области. Пусть времена непростые, но важно прислушиваться к своим постоянным пассажирам», —добавил Михаил Ведерников.

При этом в комментариях губернатору один из подписчиков написал, что авиакомпания «Азимут» продолжает продажу билетов на рейс А4 438 Псков-Москва, вылетающий из Пскова 6 апреля в 6:50. «Этот рейс тоже будет отменён?» — спросил автор обращения. «Этот рейс будет» — ответил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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