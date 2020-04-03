2020-04-03T12:08:45+03:00
Происшествия

На директора псковского Центра лечебной педагогики завели уголовное дело

Олег Томилин
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Андрея Царева знают в Пскове как активного общественника и создателя уникального в масштабах всей страны центра для особенных детей.Андрея Царева знают в Пскове как активного общественника и создателя уникального в масштабах всей страны центра для особенных детей.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Директор государственного бюджетного образовательного учреждения Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в прокуратуре региона, уголовное дело было инициировано после проведения прокуратурой областного центра проверки соблюдения законодательства при реализации национального проекта «Демография».

Проверка надзорного ведомства установила, что «Центр лечебной педагогики» в конце 2019 года провел аукцион на приобретение помещений под ясли на 80 мест. Единственным участником аукциона стал АО «Псковжилстрой», с которым 23 декабря 2019 годы был заключен соответствующий контракт стоимостью 53 млн 549 тысяч рублей по приобретению здания по адресу улица Карла Маркса, 42 (это здание сам «Псковжилстрой» купил на торгах месяцем ранее — 20 ноября 2019 года — у обанкротившегося ООО «Техинвест» за 43 млн 18 тысяч рублей — «КП-Псков»). Уже через 2 дня, 25 декабря, заказчик принял объект и произвел полную его оплату.

Однако ремонтные работы на этом объекте ведутся АО «Псковжилстрой» до сих пор, чтобы привести помещения в соответствие с требованиями аукционной документации, а необходимое оборудование для детей отсутствует.

Кроме того, при проведении аукциона допущены грубые нарушения законодательства о контрактной системе, отметили в прокуратуре.

В результате материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела, кроме того надзорное ведомство инициировало расторжение контракта в судебном порядке с возвращением денежных средств в региональный бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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