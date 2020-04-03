Губернатор поручил напрямую перечислить деньги многодетным матерям для поддержки на период карантина

3 Апр 2020 2020-04-03T11:37:16+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил в ближайшее время перечислить напрямую деньги тем многодетным матерям, кто ранее подавала заявления на получение 20 тысяч рублей из полагающихся им средств материнского капитала.

Как написал глава региона вечером 2 апреля в своем инстаграм-аккаунте, «сейчас такое время, когда все меры социальной поддержки в Псковской области жизненно необходимы». «Обсудили реализацию обещанных проектов и новые инициативы, которые помогут людям в период реализации противоэпидемиологических мер. Прежде всего, нашли временное решение по социальным картам для многодетных матерей? — отметил губернатор. — Главная проблема заключается в том, что оперативно изготовить и раздать карты во время карантина – задача не решаемая. Поэтому поручил в ближайшее время напрямую перечислить деньги тем, кто подал соответствующее заявление. С просьбой о дополнительном расходовании средств материнского капитала к нам обратились 250 матерей. Каждая получит обещанные 20 тысяч рублей».

По словам Михаила Ведерникова, после урегулирования ситуации с распространением коронавируса социальная карта в Псковской области обязательно будет введена.

«В самое ближайшее время утвердим пакет мер поддержки, которые будут включать в себя отсрочки по основным платежам, обеспечение продуктами детей из малообеспеченных семей, адресную помощь в наиболее сложных ситуациях», — добавил губернатор

ИСТОЧНИК KP.RU