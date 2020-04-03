2020-04-03T11:50:41+03:00
Общество

Псковские полицейские получили благодарность от жителя Латвии

Олег Томилин
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Гражданин Латвии через электронную форму обращения на официальном сайте УМВД России по Псковской области выразил благодарность сотрудникам управления ведомстве по вопросам миграции.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе УМВД, мужчина поблагодарил стражей порядка «за внимательное отношение, участие и понимание ситуации, в которую попадают русские люди, вынужденные жить за границей и желающие возвратиться на Родину». Сообщается, что сотрудники полиции помогли гражданину в приеме и оформлении документов для легализации проживания на территории Российской Федерации.

Особые слова благодарности обратившийся адресовал заместителю начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову подполковнику полиции Артуру Бичукову и старшему инспектору этого отдела капитану полиции Виктории Корсун.

ИСТОЧНИК KP.RU

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