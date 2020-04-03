Псковские полицейские получили благодарность от жителя Латвии
Гражданин Латвии через электронную форму обращения на официальном сайте УМВД России по Псковской области выразил благодарность сотрудникам управления ведомстве по вопросам миграции.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе УМВД, мужчина поблагодарил стражей порядка «за внимательное отношение, участие и понимание ситуации, в которую попадают русские люди, вынужденные жить за границей и желающие возвратиться на Родину». Сообщается, что сотрудники полиции помогли гражданину в приеме и оформлении документов для легализации проживания на территории Российской Федерации.
Особые слова благодарности обратившийся адресовал заместителю начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову подполковнику полиции Артуру Бичукову и старшему инспектору этого отдела капитану полиции Виктории Корсун.
ИСТОЧНИК KP.RU