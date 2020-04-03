2020-04-03T13:26:28+03:00
Общество

Пациентов 3-й поликлиники Пскова призывают позвонить главврачу из-за выявленного у сотрудника коронавируса

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая рекомендует все пациентам, которые в последнее время посещали поликлинику №3, где у одного из сотрудников был первично выявлен коронавирус, позвонить в приемную главврача по телефон (8112) 53-49-42.

Об этом она заявила «Псковскому агентству информации», отвечая на вопрос читательницы издания, один из членов семьи которой недавно посещал поликлинику, сдавал кровь и делал ЭКГ.

Для таких лиц, как эта читательница и ее близкие, Галина Невалённая сообщила, что сотрудники поликлиники после звонка главврачу расспросят обратившихся о дате и времени посещения поликлиники, узнают об их самочувствии и дадут рекомендации».

«Но, вообще, в этом случае достаточно просто самоизолироваться и в течение 14 дней наблюдать за своим состоянием, если через две недели самочувствие не ухудшится, то переживать не стоит, но если появились симптомы ОРВИ, следует вызвать врача. Такие рекомендации сейчас действительны абсолютно для всех», - добавила главврач.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пациентов 3-й поликлиники Пскова призывают позвонить главврачу из-за выявленного у сотрудника коронавируса
Псковские полицейские получили благодарность от жителя Латвии
Губернатор поручил напрямую перечислить деньги многодетным матерям для поддержки на период карантина
Первый человек с коронавирусом выздоровел в Псковской области
На директора псковского Центра лечебной педагогики завели уголовное дело
Полёты из аэропорта Пскова временно прекращаются из-за коронавируса
Две великолукские пенсионерки 1 апреля стали жертвами телефонных мошенников
Постояльцы санатория «Хилово» могли заразиться коронавирусом от контактировавшей с больной женщиной
Псковский губернатор попросил прощения у медиков за условия их труда
Благодаря карантинному посту в Печорах задержали автоугонщика
В Печорском районе погиб водитель перевернувшейся машины
На выездах из Пскова организована работа 5 постов полиции
Коронавирус в Псковской области, последние новости на 2 апреля 2020 года: за сутки новых случаев заражения не выявлено
Индекс самоизоляции псковичей вырос и является одним из лучших в стране
ГИБДД Пскову переходит на особый режим работы из-за коронавируса
Псковичей призывают участвовать в выборе места для проведения акции «Сад памяти»
7,2 тысячи метров ограждений установят на дороге Новгородка — Пушкинские Горы по «дорожному» нацпроекту
Куда поступать выпускникам псковских школ?
Еда на вынос: какие кафе Пскова предлагают услуги по доставке во время карантина
Борющимся с коронавирусом псковским медикам предоставят транспорт и места временного проживания
В Псковской области запустили дополнительные интернет-площадки с официальной информацией о ситуации с COVID-19
Во всех муниципалитетах Псковской области появятся точки по раздаче защитных масок
В Усвтах может появиться второй в области обсерватор для контактировавших с носителями коронавируса людьми
8700 рублей сняла с чужой банковской карты жительница Великолукского района
В Псковской области будут штрафовать родителей детей, нарушающих карантин
В Псковской области участились случаи мошенничества под предлогом розыгрыша денег от крупного банка
Печерянина будут судить за кражи из частного дома и гаража