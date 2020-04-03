Пациентов 3-й поликлиники Пскова призывают позвонить главврачу из-за выявленного у сотрудника коронавируса

3 Апр 2020 2020-04-03T13:26:28+03:00

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Главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая рекомендует все пациентам, которые в последнее время посещали поликлинику №3, где у одного из сотрудников был первично выявлен коронавирус, позвонить в приемную главврача по телефон (8112) 53-49-42.

Об этом она заявила «Псковскому агентству информации», отвечая на вопрос читательницы издания, один из членов семьи которой недавно посещал поликлинику, сдавал кровь и делал ЭКГ.

Для таких лиц, как эта читательница и ее близкие, Галина Невалённая сообщила, что сотрудники поликлиники после звонка главврачу расспросят обратившихся о дате и времени посещения поликлиники, узнают об их самочувствии и дадут рекомендации».

«Но, вообще, в этом случае достаточно просто самоизолироваться и в течение 14 дней наблюдать за своим состоянием, если через две недели самочувствие не ухудшится, то переживать не стоит, но если появились симптомы ОРВИ, следует вызвать врача. Такие рекомендации сейчас действительны абсолютно для всех», - добавила главврач.

ИСТОЧНИК KP.RU