Ведерников призвал переориентировать подходящие предприятия региона под выпуск медицинских масок

3 Апр 2020 2020-04-03T15:59:20+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 2 апреля, на совещании со своим заместителем по экономике Нинель Слагаевой, специалистами органов исполнительной власти и руководством ряда производственных компаний призвал те организации, которые могут это сделать, перепрофилировать свое производство под выпуск медицинских масок и других средств индивидуальной защиты. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Тот вызов, с которым мы все столкнулись — не вызов ближайших дней, и даже недель. Эксперты говорят, что, возможно, будет не одна, а три волны. Мы должны быть к этому максимально подготовлены», — сказал губернатор. Он напомнил, что в регионе сложился дефицит средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств.

«Все предприятия, которые могут производить эту продукцию, необходимо переориентировать. Это и возможность выпускать гарантированно востребованные товары, и серьезная поддержка для региона. Мы сейчас выигрываем время, чтобы подготовить экономику, население, обеспечить всем необходимым медицинских работников, чтобы волна эпидемии не захлестнула Псковскую область», — заметил Михаил Ведерников.

Он напомнил, что Минпромторг РФ также дал поручение о перепрофилировании предприятий под производство средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих препаратов. По замечанию федерального центра, данная продукция будет централизовано направляться специализированному оператору для распределения субъектам РФ.

В связи с этим Михаил Ведерников поручил вице-губернатору Нинель Салагаевой проработать вопрос, чтобы лимиты региона оставались сразу на территории области, не терялось время на транспортировку. Лимит такой продукции будет определяться, исходя из численности населения, поэтому Губернатор поручил проработать с федеральным центром вопрос корректировки расчета для нашего региона, учитывая и большое число дачников из соседних областей.

В настоящее время уже несколько производственных площадок Псковской области перепрофилировали свою работу. Так, изготовление медицинских масок налажено несколькими региональными подразделениями ФСИН, которые в общей сложности готовы производить до 7,5 тыс масок в сутки. К пошиву защитных масок приступили и на швейной фабрике «Славянка». Руководитель предприятия Елена Косенкова заметила, что в настоящее время есть материал для месяца работы, прорабатывается вопрос увеличения объемов за счет привлечения дополнительных площадок фабрики.

В ближайшее время к изготовлению индивидуальных масок присоединится и швейный цех завода «Псков-Полимер». К производству СИЗ в настоящее время подключился и целый ряд небольших организаций, предпринимателей в муниципальных образованиях.

В настоящее время в регионе особая потребность в защитных комбинезонах и костюмах. Руководители предприятий обсудили возможности для перенастройки производства для расширения ассортимента специализированной продукции.

Также в ходе обсуждения стороны рассмотрели различные аспекты перепрофилирования производств и те сложности, с которыми столкнулись предприятия. В их числе — недостаток или сложность в получении сырья, сертификация готовой продукции. Глава региона поручил региональному комитету по экономическому развитию и инвестиционной политике в ручном режиме оперативно оказывать всю необходимую поддержку.

Особое внимание руководства компаний он обратил на то, что должна быть обеспечена безопасность персонала предприятий, которые, входя в группу риска, продолжают работать, производя продукты, товары первой необходимости.

В завершении глава региона напомнил, что региональные власти и дальше будут взвешенно, максимально обдуманно подходить к введению ограничительных мер, находя баланс между обеспечением защиты населения и сохранением региональной экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU