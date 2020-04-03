В Псковской области приоритет в оказании помощи будет оказываться тем, кто работает официально с «белыми» зарплатами

3 Апр 2020 2020-04-03T16:28:03+03:00

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Региональные власти при разработке мер поддержки граждан в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и введением ограничительных мер, будут в первую очередь стараться помогать тем, кто работал официально и платил налоги. Об этом сегодня, 3 апреля, на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил губернатор Михаил Ведерников.

«Много обращений от людей, которые работали на бизнес по серой схеме: получали деньги в конверте от предпринимателей, а теперь просят о помощи», — заметил глава региона и сказал, что таким гражданам власти могут помогать в последнюю очередь: приоритет будет у тех, кто работал в рамках правового поля.

ИСТОЧНИК KP.RU