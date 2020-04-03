Ведерников призвал муниципалитеты оказать помощь управляющим организациям в закупке дезсредств для обработки подъездов

3 Апр 2020 2020-04-03T18:37:42+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал муниципалитеты выделить дополнительные средства для управляющих организаций на закупку дезинфицирующих средств, которыми, согласно указа главы региона о мерах по борьбе с распространением коронавируса, дважды в день должны обрабатываться все подъезды многоквартирных домов. С таким обращением глава региона выступил сегодня, 3 апреля, на заседании регионального оперативного штаба.

Он добавил, что областные власти также готовы оказать поддержку в этом вопросе и привел в пример Псков, который уже выделил из чрезвычайного фонда 700 тысяч рублей на эти цели.

При этом губернатор призвал составлять списки тех управляющих организаций, которые саботируют указ. «Такие будут отвечать по всей строгости закона», — заявил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU