2020-04-03T17:54:38+03:00
Общество

Для борьбы с коронавирусом в Псковской области хотят привлечь медиков-дачников

Олег Томилин
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Псковская область испытвает острую нехватку медперсонала для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, в связи с чем председатель Псковоблздрава Марина Гаращенко хочет привлекать к работе специалистов из районов и других регионов. Об этом она заявила сегодня, 3 апреля, на заседании областного оперативного штаба, передает «Псковское агентство информации».

Марина Гаращенко сообщила членам штаба во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым, что для эффективной борьбы с пандемией региону требуется еще 72 врача, в том числе 52 врача-реаниматолога. «Такого количества реаниматологов нет ни в одном регионе», - подчеркнула руководитель областного комитета по здравоохранению.

Тем не менее, власти намерены привлекать для работы медиков из других регионов. Руководитель Псковоблздрава заметила, что 2 специалиста из Санкт-Петербурга уже приехали в Псковскую область для помощи.

В свою очередь Михаил Ведерников порекомендовал выяснить, нет ли специалистов, которые смогут помочь, среди тех, кто приехал в область на свои дачи на период карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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