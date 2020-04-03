Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в Псковской области направлены единовременные выплаты

3 Апр 2020 2020-04-03T19:11:06+03:00

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По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в связи с приближением 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 637-ми проживающим на территории региона участникам и инвалидам войны, а также ветеранам из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», направлены единовременные выплаты по 10 000 рублей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на данные комитета по социальной защите.

Вместе с выплатами, приуроченными к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, областной комитет соцзащиты раньше обычного срока направил гражданам другие меры социальной поддержки за апрель 2020 года. В частности, речь идет о ежемесячных детских пособиях, о субсидиях, иных выплатах на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей сирот. Также уже направлены пособия на оплату коммунальных услуг инвалидам, ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда федерального значения и ветеранам труда Псковской области и др.

Досрочная выплата произведена для поддержки людей в связи с установленными в регионе ограничительными мероприятиями, проводимыми в рамках противодействия распространению в Псковской области COVID-19.

Напомним, что согласно Указу Президента РФ всем участникам Великой Отечественной войны в 2020 году также будет произведена федеральная выплата: по 75 тысяч рублей получат ветераны и приравненные к ним категории граждан, по 50 тысяч рублей — труженики тыла. Данная мера поддержки должна быть реализована до конца мая.

ИСТОЧНИК KP.RU