2020-04-03T22:15:30+03:00
Экономика

Кормовые добавки и удобрения хочет производить в ОЭЗ «Моглино» компания Fermalux Technology

Олег Томилин
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Новые инвестпроект оценивается в 200 млн рублей, его продукция ориентирована на сельхозпроизводителей. Фото пресс-службы администрации Псковской области.Новые инвестпроект оценивается в 200 млн рублей, его продукция ориентирована на сельхозпроизводителей. Фото пресс-службы администрации Псковской области.
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В пятницу, 3 апреля, на очередном заседании Наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», которое провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников, был одобрен инвестиционный проект компании «Fermalux Technology» по производству кормовых полифункциональных витаминно-минеральных добавок и удобрений нового поколения.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, с презентацией проекта в режиме видеоконференцсвязи выступил директор по развитию проекта компании Эдуард Забузов. Он рассказал, что добавки и удобрения будут производиться из верхового торфа по инновационной запатентованной технологии.

Инвестор заверил, что продукция завода будет пользоваться большим спросом у крупных сельскохозяйственных предприятий и частных садоводов не только в России, но далеко за рубежом.

«Наше удобрение концентрированное, не содержит агрохимии и обладает пролонгированным действием, а корма — стопроцентно органический продукт. Именно такая продукция нужна аграриям для производства продовольственного сырья высокого качества», — подчеркнул он.

В проект планируется вложить около 200 млн рублей. Инвестор выразил готовность в случае согласования бизнес-плана и получения статуса резидента в течение года построить завод, установить оборудование и начать работу.

После выхода на проектную мощность компания планирует ежегодно производить до 5 тысяч тонн кормовых добавок и столько же удобрений.

«Особенность нашего производства в том, что мы сможем оперативно переключаться с одного компонента на другой в зависимости от потребностей заказчиков», — добавил Эдуард Зазубов.

Инвестиционный проект был единогласно одобрен. Теперь компания должна подготовить бизнес-план, который будет рассмотрен на экспертном совете ОЭЗ «Моглино». В случае его согласования членами совета будет принято решение о возможности признания инвестора резидентом зоны.

«Приятно отметить, что инвестиционная деятельность в Псковской области не приостанавливается, и в особой зоне «Моглино» появляются новые резиденты», — сказал губернатор Михаил Ведерников. Он также выразил надежду, что уже в скором времени инвесторы смогут прибыть в Псковскую область, чтобы увидеть площадку «Моглино» и взять пробы торфа с ряда месторождений.

Напомним, в настоящее время в число резидентов ОЭЗ «Моглино» входят крупнейшие международные компании, среди которых завод лакокрасочных материалов «Нoр-Маали», ведущая газовая компания «Elme Messer Gaas» и другие, а также российские производители: заводы «Титан-полимер», «Экокабель» и т. д. Кроме того, ОЭЗ «Моглино» занимает лидирующие позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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