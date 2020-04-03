2020-04-03T22:56:45+03:00
Политика

Ведерников принял участие в федеральном совещании по противодействию распространению коронавируса

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 3 апреля, принял участие в совместном заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, заседание в режиме видеоконференцсвязи провел премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сегодня нам необходимо принимать решения и действовать с учетом специфики конкретного региона, не использовать один шаблон для всей страны, а учитывать экономическую ситуацию, плотность населения. В режиме реального времени оценивать масштабы распространения инфекции», — призвал Михаил Мишустин участников совещания и отметил, что в связи со сложившейся в стране эпидемиологической ситуацией руководители субъектов наделены новыми полномочиями. «Важно все тщательно взвесить и определить действительно необходимые для жизнедеятельности того или иного региона предприятия, которые продолжат работать. Даже в такой сложной ситуации экономическая жизнь страны останавливаться не должна», — заметил председатель правительства РФ.

Особое внимание на заседании уделили обсуждению мер поддержки малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях.

Псковская область ведет активную работу по поддержке региональной экономики. Ряд мер уже утвержден. В этом вопросе область оказалась одной из первых в стране. На данный момент региональные власти определили отрасли экономики, которые вошли в зону риска. Так, для субъектов малого и среднего бизнеса на 3 месяца введены «арендные каникулы». Разработаны и готовы к внесению на рассмотрение областного Собрания проекты законов о снижении ставок по упрощенной и патентной системам налогообложения. Дополнительные меры поддержки губернатор Псковской области сегодня обсудил с представителями органов исполнительной власти и экспертным сообществом.

В целом ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе остается стабильной. Глава региона неоднократно замечал, что региональными властями принимаются максимальные усилия, чтобы соблюсти баланс между обеспечением безопасности населения и поддержкой региональной экономики. На оперативном штабе 3 апреля глава региона озвучил, что все ограничительные меры продлены как минимум на неделю. Решение об их дальнейшем ослаблении или ужесточении власти будут принимать, исходя из складывающейся эпидемической обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ведерников принял участие в федеральном совещании по противодействию распространению коронавируса
Кормовые добавки и удобрения хочет производить в ОЭЗ «Моглино» компания Fermalux Technology
В Псковской области временно приостановлен прием граждан участковыми
Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в Псковской области направлены единовременные выплаты
Для борьбы с коронавирусом в Псковской области хотят привлечь медиков-дачников
Ведерников призвал муниципалитеты оказать помощь управляющим организациям в закупке дезсредств для обработки подъездов
В Псковской области приоритет в оказании помощи будет оказываться тем, кто работает официально с «белыми» зарплатами
Ведерников призвал переориентировать подходящие предприятия региона под выпуск медицинских масок
Пациентов 3-й поликлиники Пскова призывают позвонить главврачу из-за выявленного у сотрудника коронавируса
Псковские полицейские получили благодарность от жителя Латвии
Губернатор поручил напрямую перечислить деньги многодетным матерям для поддержки на период карантина
Первый человек с коронавирусом выздоровел в Псковской области
На директора псковского Центра лечебной педагогики завели уголовное дело
Полёты из аэропорта Пскова временно прекращаются из-за коронавируса
Две великолукские пенсионерки 1 апреля стали жертвами телефонных мошенников