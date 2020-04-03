Ведерников принял участие в федеральном совещании по противодействию распространению коронавируса

3 Апр 2020 2020-04-03T22:56:45+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 3 апреля, принял участие в совместном заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, заседание в режиме видеоконференцсвязи провел премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сегодня нам необходимо принимать решения и действовать с учетом специфики конкретного региона, не использовать один шаблон для всей страны, а учитывать экономическую ситуацию, плотность населения. В режиме реального времени оценивать масштабы распространения инфекции», — призвал Михаил Мишустин участников совещания и отметил, что в связи со сложившейся в стране эпидемиологической ситуацией руководители субъектов наделены новыми полномочиями. «Важно все тщательно взвесить и определить действительно необходимые для жизнедеятельности того или иного региона предприятия, которые продолжат работать. Даже в такой сложной ситуации экономическая жизнь страны останавливаться не должна», — заметил председатель правительства РФ.

Особое внимание на заседании уделили обсуждению мер поддержки малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях.

Псковская область ведет активную работу по поддержке региональной экономики. Ряд мер уже утвержден. В этом вопросе область оказалась одной из первых в стране. На данный момент региональные власти определили отрасли экономики, которые вошли в зону риска. Так, для субъектов малого и среднего бизнеса на 3 месяца введены «арендные каникулы». Разработаны и готовы к внесению на рассмотрение областного Собрания проекты законов о снижении ставок по упрощенной и патентной системам налогообложения. Дополнительные меры поддержки губернатор Псковской области сегодня обсудил с представителями органов исполнительной власти и экспертным сообществом.

В целом ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе остается стабильной. Глава региона неоднократно замечал, что региональными властями принимаются максимальные усилия, чтобы соблюсти баланс между обеспечением безопасности населения и поддержкой региональной экономики. На оперативном штабе 3 апреля глава региона озвучил, что все ограничительные меры продлены как минимум на неделю. Решение об их дальнейшем ослаблении или ужесточении власти будут принимать, исходя из складывающейся эпидемической обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU