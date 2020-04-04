2020-04-04T11:01:18+03:00
Общество

Третий пациент с коронавирусом выздоровел в Псковской области

Олег Томилин
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Изображение из официального канала по борьбе с коронавирусом в Псковской области.Изображение из официального канала по борьбе с коронавирусом в Псковской области.
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Еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией пополнил статистику выздоровевших от COVID-19 в Псковской области. Об этом сообщается в официальном региональном канале по ситуации с коронавирусом.

Таким образом, по данным на вечер пятницы, 3 апреля, в Псковской области насчитывается 9 подтвержденных случаев заражения COVID-19, 2 человека умерли и 3 выздоровели. Еще 8 человек предположительно инфицированы, с подозрением на коронавирус госпитализированы в инфекционную больницу 27 человек, проведено 1704 исследования на наличие инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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