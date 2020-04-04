ФОТОФАКТ: Ураганный ветер снёс павильон на автобусной остановку в Острове-2

4 Апр 2020 2020-04-04T11:19:05+03:00

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Ураганный ветер, прошедший по Псковской области в пятницу, 3 апреля, оставил после себя разрушения. Так, в Острове-2 ветер опрокинул остановочный павильон. Фотографию последствий инцидента опубликовала газета «Островские вести».

Напомним, в ночь на 3 апреля скорость ветра в некоторых районах достигала 15-20 метров в секунду, днем сила ветра в среднем варьировалась в пределах 9-14 метров в секунду с порывами до 15-18 м/c.

ИСТОЧНИК KP.RU