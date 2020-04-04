Коронавирус в Псковской области, последние новости на 4 апреля: еще один человек предположительно инфицирован

4 Апр 2020 2020-04-04T11:43:50+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Псковской области на утро 4 апреля 2020 года

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Число предположительно инфицированных граждан в Псковской области утром в субботу, 4 апреля, увеличилось с 8 до 9. Таким образом, теперь число с подтвержденным COVID-19 и предположительно инфицированных сравнялось.

Помимо этого, как сообщает официальный региональный канал о ситуации с коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 2 инфицированных пациента, а 3 выздоровели.

При этом с 27 до 21 сократилось число госпитализированных с подозрением на коронавирус.

Также на 236 единиц - до 1940 - увеличилось со вчерашнего дня количество проведенных тестов на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU