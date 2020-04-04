5 апреля в Псковской области ночью местами возможен снег, днем до +9 градусов

4 Апр 2020 2020-04-04T12:11:53+03:00

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В воскресенье, 5 апреля, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, ночью местами возможным небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, днем преимущественно без осадков. Также прогнозируется ветер северо-западных и западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура по области: ночью -1…-6, днем +4…+9 градусов Цельсия.

Атмосферное давление — низкое.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируются, однако на территории региона объявлен 1 класс пожарной опасности по федеральной шкале.

ИСТОЧНИК KP.RU