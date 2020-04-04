В Псковской области не стали запрещать весеннюю охоту из-за коронавируса, но есть ограничения
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение не запрещать весеннюю охоту, как это сделано во многих других регионах из-за распространения коронавируса. «хоть какая-то отдушина для настоящих псковичей», — написал он в своем инстаграм-аккаунте.
«Но, важно знать о ряде ограничительных мер», — напомнил он.
Во-первы, дни охоты выпадают на пожароопасный сезон, поэтому охотники должны помнить об этом и не разжигать огонь в лесу.
Кроме того, в Псковской области по-прежнему действует запрет на передвижение между муниципалитетами без веской причины. «Вместе с тем, если вы едете на охоту один или с сыном, при наличии документов и путёвки, вас пропустят. Больше двух человек — нельзя», — написал Михаил Ведерников.
«Для жителей других регионов действуют ограничения на перемещение. Не рискуйте», — добавил губернатор. — Всем законопослушным охотникам #НиПухаНиПера, остальным - #НеВашСезон».
ИСТОЧНИК KP.RU