В Псковской области не стали запрещать весеннюю охоту из-за коронавируса, но есть ограничения

4 Апр 2020 2020-04-04T12:29:27+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение не запрещать весеннюю охоту, как это сделано во многих других регионах из-за распространения коронавируса. «хоть какая-то отдушина для настоящих псковичей», — написал он в своем инстаграм-аккаунте.

«Но, важно знать о ряде ограничительных мер», — напомнил он.

Во-первы, дни охоты выпадают на пожароопасный сезон, поэтому охотники должны помнить об этом и не разжигать огонь в лесу.

Кроме того, в Псковской области по-прежнему действует запрет на передвижение между муниципалитетами без веской причины. «Вместе с тем, если вы едете на охоту один или с сыном, при наличии документов и путёвки, вас пропустят. Больше двух человек — нельзя», — написал Михаил Ведерников.

«Для жителей других регионов действуют ограничения на перемещение. Не рискуйте», — добавил губернатор. — Всем законопослушным охотникам #НиПухаНиПера, остальным - #НеВашСезон».

ИСТОЧНИК KP.RU