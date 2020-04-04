Более 600 тысяч рублей за 2 дня лишились псковичи из-за телефонных мошенников

4 Апр 2020 2020-04-04T12:34:02+03:00

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За прошедшие 2 дня — 2 и 3 апреля — 13 жителей Псковской области лишились своих сбережений вследствие дистанционных хищений. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, в подавляющем большинстве случаев злоумышленники представились сотрудниками банка. Общий ущерб составил более 600 тысяч рублей.

В связи с этим полиция настоятельно рекомендует нашим согражданам проявлять в подобных ситуациях предельную осмотрительность и не поддаваться на различные ухищрения нечистых на руку лиц, которые могут действовать не только от лица банковских служащих, но и представляться социальными работниками, сотрудниками коммунальных служб, а также использовать другие мошеннические схемы обмана доверчивых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU