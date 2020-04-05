В Псковской области прошел очередной этап операции «Пангея»

5 Апр 2020 2020-04-05T14:49:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В марте 2020 года в Пскоской области прошел 13 этап межгосударственной и межведомственной операции «Пангея», которая направлена на выявление и предотвращение распространения фальсифицированных лекарственных препаратов и медицинских изделий как в розничной сети, так и в сети интернет, а также предотвращение оказания медицинских услуг ненадлежащего качества в салонах города Пскова. В операции принимали участие сотрудники полиции, таможенных органов, представители территориального органа по надзору в сфере здравоохранения, а также Управления Роспотребнадзора по Псковской области

В результате очередного этапа операции на территории Псковской области сотрудники полиции выявили 9 правонарушений, связанных с безрецептурной реализацией медицинских препаратов, оказания в салонах медицинских услуг без соответствующей лицензии на осуществление процедур, а также факт незаконного ввоза биологически-активных добавок для похудения, содержащих в своем составе сильнодействующее запрещенное вещество «сибутрамин». Препараты были изъяты из незаконного оборота.

Кроме того, как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, стражи порядка выявили 49 интернет-сайтов и учетных записей пользователей, предлагающих к продаже без рецептов наркотические и психотропные препараты, в том числе не зарегистрированные на территории Российской Федерации в качестве лекарственных средств. Информация о сайтах, нарушающих действующее законодательство, передана в органы, уполномоченные на рассмотрение данных материалов и принятие соответствующих мер к блокировке этих ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU