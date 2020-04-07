2020-04-07T11:55:14+03:00
Происшествия

Интернет-мошенники в Псковской области начали использовать легенду о выплате в связи с распространением коронавируса

Олег Томилин
Поделиться:
Изображение из официального канала Псковской области по ситуации с коронавирусом.Изображение из официального канала Псковской области по ситуации с коронавирусом.
Изменить размер текста:

В понедельник, 6 апреля, пожилая жительница Дно 1952 года рождения лишилась 17 тысяч рублей со своей банковской карты, поверив мошенникам. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, потерпевшая получила в соцсети сообщение с аккаунта ее подруги о том, что пенсионерке в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом якобы полагается выплата в размере 5000 рублей. «Подруга» предложила женщине помочь с выигрышем, получила реквизиты банковской карты доверчивой женщины — и в результате та лишилась крупной суммы денег.

Впоследствии выяснилось, что подруга потерпевшей подобного рода сообщений своей знакомой не отправляла и ее аккаунт, видимо, был взломан злоумышленниками. В настоящее время по данному факту сотрудники отделения полиции по Дновскому району проводят проверку.

Полиция Псковской области обращает внимание населения, что на фоне распространения информации о коронавирусной инфекции у нечистых на руку лиц стало еще больше возможностей для своей противоправной деятельности. Доверчивым гражданам могут предлагать разного рода услуги и выплаты. Неизвестные могут проникать в дома под предлогом проведения дезинфекционных мероприятий. В связи с этим полиция призывает жителей региона быть бдительными и не вступать в контакт с незнакомцами. Ни под каким предлогом не предоставляйте посторонним информацию о своих счетах, кодах доступа, не пускайте их в жилища. Если вы все же стали жертвой мошенников или располагаете значимой информацией о подозреваемых - незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковское областное Собрание проведет внеочередную сессию по видеосвязи, чтобы рассмотреть вопросы о поддержки людей во время пандемии
1,4 тысячи пациентов обслужила на дому Псковская городская поликлиника за неделю
8 апреля в Псковской области ночью ожидается дождь, днем до +16 градусов и сильный ветер
В пожарах на территории Псковской области в 2020 году погибли 29 человек, материальный ущерб составил 21 млн рублей
С сегодняшнего дня автобусы к садоводческим товарищам из Пскова будут ходить по субботнему расписанию
Сразу на 3 выросло число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Псковской области
Интернет-мошенники в Псковской области начали использовать легенду о выплате в связи с распространением коронавируса
В Локне двое молодых безработных стали фигурантами уголовного дела за кражу на сумму 7500 рублей
В медорганизациях Псковской области сформирован 10-дневный запас защитных масок, перчаток хватит до конца мая
В Псковской области контракт на ремонт 22,4 км гдовской трассы выиграло АО «Буер»
МФЦ в Псковской области возобновили прием граждан во всех районах
Коронавирус в Псковской области, последние новости на 6 апреля 2020 года: еще один человек выздоровел, еще у одно подтвердился COVID-19
7 апреля в Псковской области перепады температуры воздуха могут составить 19 градусов
В Псковской области начала функционировать «Горячая линия» по вопросам организации дистанционного обучения
В Псковской области появились новые пациенты с коронавирусом и подозрением на него
В Пушиногорском районе 22-летняя девушка отправила деньги представившимся её сестрой мошеннику
Великолукские полицейские быстро нашли автоугонщиков среди сотрудников предприятия, с территории которого пропала машина
Вечером в воскресенье в Порхове и Великих Луках велосипедисты стали жертвами ДТП
Пьяных водителей-рецидивистов задержали сотрудники ГИБДД в двух районах Псковской области
В Псковской области за воскресенье прибавился лишь один предположительно инфицированный COVID-19 пациент
В Псковской области прошел очередной этап операции «Пангея»
В Невеле полицейские быстро вычислили грабителя, похитившего коробку вина
До 29 апреля не будут курсировать «Ласточки» на маршруте «Санкт-Петербург» — «Псков»
За сутки в Псковской области не увеличилось число пациентов с коронавирусом или подозрением на него
6 апреля в Псковской области днем потеплеет до +16 градусов
Ведерников призвал в нынешних условиях особое внимание уделять «предпринимательским» нацпроектам
Более 600 тысяч рублей за 2 дня лишились псковичи из-за телефонных мошенников