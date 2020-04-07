Интернет-мошенники в Псковской области начали использовать легенду о выплате в связи с распространением коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T11:55:14+03:00

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В понедельник, 6 апреля, пожилая жительница Дно 1952 года рождения лишилась 17 тысяч рублей со своей банковской карты, поверив мошенникам. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, потерпевшая получила в соцсети сообщение с аккаунта ее подруги о том, что пенсионерке в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом якобы полагается выплата в размере 5000 рублей. «Подруга» предложила женщине помочь с выигрышем, получила реквизиты банковской карты доверчивой женщины — и в результате та лишилась крупной суммы денег.

Впоследствии выяснилось, что подруга потерпевшей подобного рода сообщений своей знакомой не отправляла и ее аккаунт, видимо, был взломан злоумышленниками. В настоящее время по данному факту сотрудники отделения полиции по Дновскому району проводят проверку.

Полиция Псковской области обращает внимание населения, что на фоне распространения информации о коронавирусной инфекции у нечистых на руку лиц стало еще больше возможностей для своей противоправной деятельности. Доверчивым гражданам могут предлагать разного рода услуги и выплаты. Неизвестные могут проникать в дома под предлогом проведения дезинфекционных мероприятий. В связи с этим полиция призывает жителей региона быть бдительными и не вступать в контакт с незнакомцами. Ни под каким предлогом не предоставляйте посторонним информацию о своих счетах, кодах доступа, не пускайте их в жилища. Если вы все же стали жертвой мошенников или располагаете значимой информацией о подозреваемых - незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел!

ИСТОЧНИК KP.RU