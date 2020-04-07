2020-04-07T14:07:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Сразу на 3 выросло число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Псковской области

«Вижу по городу, что многим надоел режим самоизоляции. Посмотрите на статистику и возвращайтесь домой», — написал губернатор Михаил Ведерников
Олег Томилин
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Изображение из официального канала по ситуации с коронавирусом в Псковской области.Изображение из официального канала по ситуации с коронавирусом в Псковской области.
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За прошедшие сутки в Псковской области сразу на 3 увеличилось количество пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией — c 11 до 14. При этом на одного человека пополнилась и статистика вылечившихся от COVID-19 — до 5 в регионе с начала пандемии.

«По самочувствию остальных заболевших — негативных изменений нет. В тяжелом состоянии 1 пациент (на ИВЛ)», — написал у себя в инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников. Он отметил, что большинство заболевших в регионе — не те, кто привез вирус из других регионов и стран, а «контактные» — то есть те, кто заболел здесь в области. Поэтому глава региона еще раз призвал всех соблюдать карантин и оставаться дома.

Отметим, что теперь с подозрением на коронавирус в Псковской области зарегистрировано 5 человек (вместо 8 вчера), госпитализировано 18 (накануне — 19) пациентов с симптомами, которые характерны в том числе и для COVID-19.

Напомним, еще два человека с подтвержденной инфекцией с момента попадания коронавируса в Псковскую область умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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