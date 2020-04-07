С сегодняшнего дня автобусы к садоводческим товарищам из Пскова будут ходить по субботнему расписанию
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С сегодняшнего дня, 7 апреля, ежедневное движение автобусов из Пскова до садоводческих товариществ будет осуществляться по расписанию субботнего дня. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», решение изменить график движения было принято «по многочисленным просьбам жителей города».
При этом на автотранспортном предприятии напоминают, что льготы на проезд в этих автобусах сейчас не действуют на основании постановления администрации Псковской области № 93 от 31.03.2020.
ИСТОЧНИК KP.RU