В пожарах на территории Псковской области в 2020 году погибли 29 человек, материальный ущерб составил 21 млн рублей

7 Апр 2020 2020-04-07T14:58:44+03:00

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ГУ МЧС РФ по Псковской области подготовило статистику по пожарам на территории региона за 3 первых месяца 2020 года. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в ведомстве, за указанный период произошло 1483 пожара, в которых погибли 29 человек, а еще 18 получили различные травмы. Материальный ущерб от огня составил 21 млн 87 тысяч рублей.

Из числа погибших людей 17 человек были пенсионного возраста, лица без определенного рода деятельности – 9 человек, рабочие – 2 человека, инвалиды – 1 человек.

Самой распространенной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем — 1314 случаев. Нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования вызвало 72 возгорание, нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 60 случаев, поджоги – 23 случая, пожары на транспорте – 11 случаев, иные – 3 случая.

Большинство пожаров происходили в сельской местности (1074 против 409 в городах и райцентра). При этом больший материальный ущерб был зафиксирован также на селе в противовес городам и райцентрам (15,8 млн против 5,3 млн), то же самое — с погибшими (20 против 9).

Всего за 3 месяца 2020 года на территории Псковской области пожары уничтожили 199 строений, 1081,7 тыс. кв. м площадей; 6 единиц автотранспорта. На пожарах спасено: 122 человека, материальных ценностей на сумму 81 млн 075 тысяч рублей, 332 строения, 8 единиц автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU