8 апреля в Псковской области ночью ожидается дождь, днем до +16 градусов и сильный ветер
В среду, 8 апреля, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, ночью в большинстве районов небольшой дождь, а днем преимущественно без осадков.
При этом, как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозируется ветер западных и северо-западных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду, высокое атмосферное давление. Температура по области: ночью +1…+6 гр. С, днем +11…+16 градусов Цельсия.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются, однако на территории области зарегистрирован 1 класс пожарной опасности по федеральной шкале.
ИСТОЧНИК KP.RU