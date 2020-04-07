8 апреля в Псковской области ночью ожидается дождь, днем до +16 градусов и сильный ветер

7 Апр 2020 2020-04-07T15:30:14+03:00

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В среду, 8 апреля, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, ночью в большинстве районов небольшой дождь, а днем преимущественно без осадков.

При этом, как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозируется ветер западных и северо-западных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду, высокое атмосферное давление. Температура по области: ночью +1…+6 гр. С, днем +11…+16 градусов Цельсия.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются, однако на территории области зарегистрирован 1 класс пожарной опасности по федеральной шкале.

ИСТОЧНИК KP.RU