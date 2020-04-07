1,4 тысячи пациентов обслужила на дому Псковская городская поликлиника за неделю

7 Апр 2020 2020-04-07T16:17:16+03:00

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За минувшую неделю Псковская городская поликлиника обслужила на дому около 1,4 тысячи пациентов, обратившихся с жалобами на здоровье. Об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области со ссылкой на главврача Галину Неваленную.

Напомним, Псковская городская поликлиника перешла на надомный прием пациентов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. До 30 апреля медицинская помощь в приоритетном порядке оказывается населению на дому, консультативная — по телефону. Посещение пациентами поликлиник, плановая госпитализация, вакцинация, а также диспансеризация и профилактические осмотры граждан временно запрещены.

За прошлую неделю сотрудники поликлиники также взяли мазки на коронавирус у более чем 720 граждан, находящихся на самоизоляции по прибытии из-за границы или имеющим контакты с такими людьми.

Вместе с тем медики продолжают ведение беременных, следят за состоянием больных с хроническими заболеваниями. Выписка льготных лекарственных препаратов и подтверждение инвалидности временно осуществляется дистанционно. За прошлую неделю выписано около 3,5 тысяч рецептов.

При необходимости проведения осмотра пациента или взятия у него анализа, а также в случае ухудшения самочувствия больного или появления у него признаков ОРВИ медицинский персонал совершит выезд на дом. Проведение эндоскопического, рентгенологического или ультразвукового исследования осуществляется в поликлинике по предварительной записи с учетом разработки для пациента безопасного маршрута от дома до кабинета.

«Медицинское сообщество поддержало инициативу губернатора о введении режима самоизоляции для граждан пожилого возраста. Наши бабушки и дедушки не должны подвергать свое здоровье опасности, в том числе и посещая лечебные учреждения. Ведь поликлиника — людное место. И чтобы до нее добраться, человеку нужно пройти по подъезду, району и провести некоторое время в общественном транспорте. В сложившейся ситуации это недопустимо», — сказала Галина Неваленная.

Добавим, что сегодня жителям Псковской области рекомендовано оформление электронных больничных листов. С 30 марта по 5 апреля в Пскове было оформлено почти 50 таких документов. «Если пациент находится на больничном длительный период, например, с переломом, то продление документов о его нетрудоспособности тоже может проходить дистанционно. В случае необходимости осмотр пациента работники поликлиники проведут у него на дому, для дополнительной диагностики больной будет приглашен в учреждение здравоохранения», — объяснила главный врач.

Она также напомнила, что на время противодействия распространению коронавирусной инфекции к работе в поликлиниках города присоединились свыше 70 волонтеров. Из них более 50 — студенты Псковского медицинского колледжа, остальные — выпускники медицинского факультета ПсковГУ. Волонтеры по большей части задействованы в удаленной работе с населением.

Галина Неваленная поблагодарила всех медработников, которые трудятся в области, за верность профессии. «Никто из врачей и медицинских сестер не прекратил работу в этой опасной ситуации, понимая, что в настоящее время важен каждый специалист», — подчеркнула она и призвала жителей Псковской области быть внимательнее к своему здоровью и к самочувствию родных.

ИСТОЧНИК KP.RU