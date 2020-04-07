Псковское областное Собрание проведет внеочередную сессию по видеосвязи, чтобы рассмотреть вопросы о поддержки людей во время пандемии

7 Апр 2020 2020-04-07T16:28:10+03:00

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В четверг, 9 апреля, Псковское областное Собрание проведет внеочередную 43-ю сессию, чтобы рассмотреть 3 финансовых вопроса, связанных с мерами поддержки жителей региона в условиях пандемии коронавируса.

Два вопроса, вынесенных в повестку дня, касаются снижения налоговой нагрузки по упрощённой и патентной системе налогообложения. Еще один вопрос – выплат пособий на детей от 3 до 7 лет, предложенных 25 марта президентом Владимиром Путиным в обращении к гражданам. Напомним, размер выплаты составит половину прожиточного минимума – около 5500 рублей на каждого ребёнка, помощь предусмотрена для малообеспеченных семей.

При этом, как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального парламента, из-за карантина сессия будет проходить по видеосвязи, а голосовать народные избранники будут по старинке поднятием рук, так как система электронного голосования для удаленной работы пока не приспособлена.

Решение о проведении сессии сегодня, 6 апреля, принял Совет Собрания.

«В сложившейся ситуации все три вопроса необходимо принять как можно быстрее, чтобы органы исполнительной власти смогли организовать необходимую работу. Чем раньше мы проведём сессию, тем быстрее люди почувствуют необходимую поддержку. С учётом того, как будет развиваться пандемия, возможно, нам не раз придётся возвращаться к вопросам помощи тем или иным категориям граждан», - обратился к коллегам председатель областного Собрания Александр Котов.

По решению Совета Собрания и заседание комитета по бюджету, и сессия пройдут в режиме видеоконференцсвязи. «Система голосования пока проходит тестирование, проголосуем за решения руками, с экрана посчитаем», — предупредил депутатов спикер парламента.

В повестке не будет парламентского часа, выступления от фракций на заседаниях, проводимых в режиме видео-конференцсвязи, не предусмотрены.

ИСТОЧНИК KP.RU